CCR RioSP libera acesso à Dutra na Vila Ursulino

Matéria publicada em 9 de julho de 2022, 15:30 horas

Tráfego está liberado parcialmente para os motoristas que utilizam a via local; equipes trabalham para liberação total

Barra Mansa – As equipes de engenharia da CCR RioSP, concessionária que substituiu a NovaDutra, desobstruíram, na quinta-feira (07/07), uma das faixas do retorno da via local às margens da via Dutra, que dá acesso pelo km 275, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa (RJ). O tráfego de veículos foi liberado parcialmente e as equipes trabalham para liberação total da via.

O local estava interditado porque parte do talude cedeu. Devido ao risco de uma nova queda de material, a concessionária realizou vistorias para avaliar o local e, posteriormente, equipes de engenharia realizaram o retaludamento provisório do aterro – processo de terraplenagem que garante maior estabilização do material – para, assim, liberar a faixa interditada ao tráfego de veículos. A concessionária orienta os motoristas que respeitem a sinalização implantada no trecho em obra e o limite de velocidade.