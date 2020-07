CDL e Sicomércio criticam termos de acordo que permite fechamento do comércio em meio à pandemia

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 21:33 horas

Volta Redonda- As direções da CDL (Câmara de Dirigentes Logistas de Volta Redonda) e do Sicomércio de Volta Redonda emitiram nota conjunta sobre a manutenção do fechamento do comércio no município, que vai perdurar por mais sete dias. A manutenção da restrição ao funcionamento de determinados setores foi mantida, após a ocupação de leitos UTI disponíveis para Covid-19, na rede pública terem excedido 50%. Essa medida está prevista em um acordo fechado entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com aval da Justiça. Os termos do acordo estão no foco principal das críticas das entidades comerciais

Confira a nota na íntegra:

“As entidades empresariais de Volta Redonda lamentam que mais uma vez o comércio varejista em geral seja o principal sacrificado com as medidas adotadas desde o início da pandemia.

Tanto a CDL quanto o Sicomércio de Volta Redonda reforçam que outras medidas já poderiam ter sido tomadas previamente por parte do Governo Municipal como a ampliação dos leitos de UTI, com a compra de mais respiradores; firmado convênios com redes particulares para ampliar o atendimento, entre outras, que possibilitassem evitar a superlotação da rede pública de saúde.

Para as entidades, infelizmente, esse é o resultado de uma flexibilização que nunca foi tratada tecnicamente com os setores envolvidos, visando pensar de forma planejada os impactos econômicos, além de ações de prevenção mais amplas, com o objetivo de proteger vidas e empregos, conforme várias propostas apresentadas ao governo municipal desde o início.

Enquanto o comércio continua fechado, é cada vez mais comum a aglomeração nos bairros, em festas particulares, praças e áreas públicas e quase sem nenhuma intervenção do poder público.”