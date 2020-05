Cheiro forte de material queimado impregna bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 09:04 horas

Volta Redonda – Moradores de diversos locais de Volta Redonda estão se queixando de um forte cheiro, que parece ser de borracha queimada e que há três dias impregna o ar. As queixas partiram de bairros como Vila Mury, Barreira Cravo, Voldac, Pinto da Serra, Niterói e parte do Aterrado. Segundo as reclamações, há pouca fuligem e o odor lembra o de pneu quando em contato com fogo.

“Senti um cheiro muito forte, mas quando cheguei no terraço havia apenas um pouco de fuligem”, disse a presidente da associação de moradores do bairro Barreira Cravo, América Tereza.

Outra moradora do mesmo bairro denunciou que o problema começou ainda na terça-feira à noite. “Colocara fogo em algum material próximo de minha casa. O cheiro é muito forte, como de borracha queimada. Colocar fogo de noite em materiais desse tipo caracteriza crime ambiental. Qual a razão de queimar à noite? É para ninguém ver”, disse a mulher, que mora na Avenida Arthus Luiz Correa.

Em outros pontos da cidade, o cheiro foi sentido a partir da noite passada. “Sobre o cheiro fortíssimo que começou hoje à noite. Aqui na Vila Mury, estamos sentindo o cheiro. Um amigo andou pela cidade e acredita que o foco está entre o final da Voldac e o início do Pinto da Serra, indo pro São Luiz”, contou o leitor.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com autoridades ambientais para saber se as reclamações foram feitas oficialmente e quais providências foram tomadas.