Chuva abre cratera na RJ-155 e tráfego pode ser interrompido

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 19:56 horas

Deslizamento ocorreu perto do primeiro túnel, no sentido Angra-Barra Mansa e estrada pode ser interditada

Rio Claro – Uma verdadeira cratera foi aberta na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), que liga Barra Mansa a Angra dos Reis, na altura do KM 18, próximo ao primeiro túnel, no sentido Angra-Barra Mansa. O DER-RJ (Departamento das Estradas de Rodagem) não estipulou um prazo para resolver a situação da cratera. A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) destacou que o trânsito funcionará emergencialmente em meia pista, pelo acostamento.

Por volta, das 19 horas, o tráfego continuava sendo feito pelo acostamento. E mais: se as trincas abrissem ainda mais e a terra continuasse cedendo, estava sendo cogitada a possibilidade de fechar a pista totalmente. Neste caso, a alternativa seria a Serra do Piloto.

Também foram registrados quedas de árvores e barreiras no km 37, próximo ao Posto Cascata, e no km 35, próximo à Subida do Mineiro, na RJ-155.

Já na BR-101, rodovia Rio-Santos, na altura de Praia Grande, e na Estrada RJ-014, no trecho entre Sahy e a Praia Pequena, em Mangaratiba, o tráfego também está prejudicado, com trânsito funcionando em meia pista. Segundo a Prefeitura de Mangatatiba, ainda há riscos de novos deslizamentos na Rio-Santos. A Defesa Civil está atuando para desobstruir as vias prejudicadas. A estrada da Serra do Piloto também está com barreiras.

Mais estragos

Já na Estrada São João Marcos, no bairro Vila Shubinho, no distrito de Passa Três, em Rio Claro, o trânsito está totalmente interrompido. Segundo a Defesa Civil, não há um prazo de reparo da estrada.