Chuvas fortes provocam transbordamento do Rio Piratininga em Resende

Matéria publicada em 2 de novembro de 2021, 14:51 horas

Resende- Devido às chuvas intensas que atingiram Resende na segunda-feira, dia 1º, a defesa civil do município informou que houve inundação do povoado São Januário como consequência do transbordamento do Rio Pirapetinga, chegando a 2.20m, acima da cota de transbordamento, atingindo várias casas.

Segundo a defesa civil, vários deslizamentos foram constatados ao longo da RJ-163 que interliga Resende a Visconde de Mauá, sendo que no trecho entre o mirante da Luz e o mirante da Paz, proximidades do Rio Rocador, na Capelina, ocasionaram a interdição da Rodovia.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que atua na manutenção desta Rodovia estadual, prontamente iniciou a desobstrução. Na RJ-151, em Visconde de Mauá, houve o transbordamento do Rio Preto, atingindo somente Avenida Wenceslau Bráz, no Lote 10.

Previsão do tempo para as próximas 24 horas:

Manhã com sol e muitas nuvens. Durante a tarde o céu permanece com muitas nuvens e possibilidade de pancada de chuva a qualquer hora do dia e rajadas de ventos de 7km/h. Noite o céu fica aberto, com chance de pancada de chuva.