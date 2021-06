Cidades da região recebem nova remessa de vacina contra Covid-19

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 07:57 horas

Volta Redonda – A Secretaria de Estado de Saúde distribui, nesta sexta-feira (11), um lote com 385.520 vacinas contra Covid-19, para aplicação da primeira dose. Serão 211.770 doses da vacina da Pfizer, destinadas a 30 municípios com população acima de 100 mil habitantes. Também serão entregues 173.750 doses de Oxford/AstraZeneca para os 92 municípios do estado.

A nova remessa de doses da Pfizer será distribuída para os seguintes municípios: Volta Redonda, Angra dos Reis, Araruama, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna, Japeri, Macaé, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Resende, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Teresópolis.

– A vacina é o único caminho para sairmos dessa pandemia. É muito importante que o esquema vacinal seja respeitado. Quem tomou a primeira dose precisa retornar ao posto para tomar a segunda. Lembrando que a vacinação não pode ser considerada um passaporte para que possamos voltar às nossas vidas como antes. O fato de estar vacinado não quer dizer que você não transmite mais o vírus para outras pessoas. Por isso, mesmo quem já se vacinou deve manter as medidas de precaução recomendadas. Não deixe de usar máscara e álcool em gel, lavar sempre as mãos e manter o distanciamento social – ressalta o secretário Alexandre Chieppe.