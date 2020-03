Cidades do Sul Fluminense esgotam estoque de vacina contra a gripe

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 10:09 horas

Secretaria Estadual de Saúde afirma ter recebido metade do lote necessário para imunização do público alvo na primeira etapa da campanha

Sul Fluminense – Cinco cidades do Sul Fluminense tiveram o estoque de vacina contra a gripe esgotado no primeiro dia da Campanha de Imunização contra Influenza: Barra do Piraí, Piraí, Porto Real, Quatis e Volta Redonda já utilizaram todo o estoque e aguardam a chegada de novo lote previsto para esta quarta-feira, 25.

Em Volta Redonda, a vacinação foi interrompida depois que as 11 mil vacinas que foram enviadas para a cidade acabaram. Segundo a Prefeitura, com esse contingente, 14% do público-alvo já foi vacinado. Para Barra do Piraí foram destinadas mil vacinas. Em Piraí as 1,2 mil vacinas imunizaram cerca de 30% da população idosa do município. Já em Porto Real, o município recebeu 800 vacinas e imunizou 52% do público alvo em seus domicílios.

Em Quatis, o estoque de 500 vacinas imunizou 18% do público-alvo. Não há previsão de quando uma nova remessa da vacina vai chegar na cidade. Em Pinheiral alguns postos de saúde tiveram seu estoque esgotado. As unidades do Ipê, Centro, Bela Vista e São Jorge estão sem vacina.

Secretaria Estadual de Saúde

Em nota a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou ter recebido do Ministério da Saúde, nessa segunda-feira (23), a segunda remessa de vacina contra a gripe, que já está disponível para retirada dos municípios.

No total das duas remessas, o estado do Rio de Janeiro recebeu 1,3 milhões de doses da vacina, metade das doses necessárias para atender ao público alvo nos 92 municípios do estado, que nesta primeira etapa da atual campanha de vacinação contra gripe, soma 2,6 milhões de pessoas.

A SES esclarece ainda que a competência de entrega de vacinas aos estados é do Ministério da Saúde; e que aos estados, por sua vez, compete distribuir aos municípios.