Cientistas descartam tocas de animais pré-históricos em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de setembro de 2020, 17:17 horas

Barra Mansa – A possibilidade de que um buraco encontrado na encosta de um morro em Barra Mansa fosse a toca de um animal pré-histórico – um tatu gigante – foi descartada pelo pesquisador e especialista em Paleontologia Hermínio Ismael de Araújo Jr., ligado à UERJ e com experiência em megafauna. Ele afirmou que o animal não escavaria aquele tipo de rocha. A hipótese de se tratar de uma paleotoca (toca de animal pré-histórico) foi levantada quando geólogos observaram uma possível possibilidade de megafauna pré-histórica em um novo corte de morro na Rodovia Nova Dutra (altura do Km 262, sentido Rio).

André Negrão, volta-redondense, pesquisador na USP e seu colega Renato Ramos, professor da UFRJ, notaram algo diferente na tonalidade e no formato cilíndrico exposto no declive do talude na rodovia. André fez contato com Sílvia Real, mestre em Geociências e coordenadora da equipe ambiental do MEP (Movimento pela Ética na Política). A partir do diálogo, o MEP decidiu dar apoio para um trabalho de campo de investigação.

Membros da equipe ambiental auxiliaram com a infraestrutura (escadas e cordas) para o prof. André analisar a estrutura da suposta paleotoca, também chamada crotovina. Eles fizeram a escavação, coletaram amostras, tiraram medidas, além de registrarem por fotos, vídeos e desenho esquemático para posterior avaliação.

— O fato de estarmos aqui, observando, ouvindo as explicações do professor, traz um aprendizado pela curiosidade, e a gente acaba tendo gosto pela busca de conhecimentos — comentou João Thomaz Araújo Costa, engenheiro e membro da equipe ambiental, que junto com Sônia e Thiago participaram do suporte para a atividade de campo.

Após 15 dias de análise e discussões entre os cientistas sobre o tema, Negrão comunicou em áudio ao coletivo: “O professor Hermínio rejeitou a tese de suposta paleotoca escavada por um eventual mamífero da megafauna (tatu gigante). A hipótese foi descartada por ele por vários motivos. Segundo ele, não só pela geometria, mas também pela natureza do saprólito do gnaisse (‘rocha podre’) no entorno da feição. Araújo Jr. relatou-me que os mamíferos não escavariam esse tipo de rocha”, contou o geólogo volta-redondense.

André ainda acrescentou: “Os terrenos e solos da região são revolvidos há tantos séculos que temos que analisar com cuidado. Pode ser algo natural ou artificial, não sabemos. Pode ter sido uma espécie de cacimba, poço, formigueiro, ou uma escavação. Bom, fato é: aprendemos todos, e isto é importante. O professor Renato é mais antenado e experiente, mas a Crotovina não foi uma novidade só para vocês, mas para mim também, um grande aprendizado!”

André agradeceu a interação da equipe do MEP: “O mais legal foi lá no afloramento com rapel, escada e tudo, estreitamos nossos laços. O que precisar de mim, estou à disposição”. Sílvia Real, articuladora do apoio logístico, também agradeceu aos membros da equipe e ficou de convidar o prof. André para integrar o coletivo ambiental do Movimento, inclusive pensando na retomada do ‘projeto Caminhos Geológicos na região’, incluindo a Pedreira da Voldac na rota.