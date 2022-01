Claudio Castro quer cronograma de trabalho para incentivar polo automotivo

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 15:42 horas

Propostas serão entregues ao governo do estado em fevereiro para a retomada dos investimentos na área

Rio e Sul Fluminense – O deputado Noel de Carvalho (PSDB) vai integrar o grupo de trabalho criado pelo governo estadual para tratar da retomada dos investimentos no setor automotivo do Estado do Rio de Janeiro. Para o governador Cláudio Castro, a retomada de investimentos no setor automotivo do estado é um projeto de estado e não de governo. Castro pediu um cronograma de trabalho e uma relação de prioridades aos membros do grupo de empresas automotivas e solicitou que o deputado e o secretário coordenem esse trabalho. O próximo encontro com o governador deve acontecer já na segunda quinzena de fevereiro para entregar as propostas a Cláudio Castro.

— Estamos muito animados e otimistas com a retomada do setor automotivo do Sul Fluminense. Precisamos modernizar o que já existe e criar novas frentes de trabalho, o que vai gerar empregos e movimentar a economia de todo o estado. A criação desse grupo de trabalho foi uma excelente ideia. Não medirei esforços para que as demandas sejam atendidas —comemorou o deputado Noel de Carvalho, que é presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, comemorou o resultado da reunião e explicou como será feito esse trabalho em grupo. “A reunião foi positiva porque tem a palavra do governador e o compromisso de entender que o setor precisa não só se consolidar, mas ampliar e se tornar, de fato, um grande polo gerando mais receita e emprego para o estado. É isso que esse grupo de trabalho propõe: ouvir o setor e entregar as soluções”, disse Farah, que destacou a importância da parceria com o deputado Noel de Carvalho nessa demanda.

— Mais do que nunca a participação do deputado Noel de Carvalho é fundamental porque ele é um profundo conhecedor desse tema, e o polo está numa região onde, com muita competência, ele foi prefeito e hoje é um deputado com total representatividade, confiabilidade e respeito . O envolvimento do deputado Noel representando a Alerj numa demanda tão importante quanto essa nos dá a certeza que vamos avançar para entregar soluções para um dos setores mais importantes da economia do estado — disse o secretário.

O presidente do Cluster Automotivo do Sul Fluminense, Itamar de Souza, também está otimista com os investimentos no setor. “O governo foi sensível a nossa demanda e a bola agora está do nosso lado. Cabe a nós apresentar as nossas pautas e priorizar o que nos pediram”, disse o executivo.

— Queria muito que tirasse essa demanda do campo filosófico do vamos, temos, faremos, para que a gente possa chegar com um plano efetivo para executar esse projeto, independente se vamos continuar ou não, porque isso é uma demanda mais de estado do que de governo. O estado do Rio hoje tem recursos e, para que isso aconteça, precisamos saber das coisas mais simples às mais complexas. O deputado conhece a região como poucos e o momento para o Cluster é muito bom, as peças estão certinhas, o time está montado com cada um na sua área. Muitos tiveram boa vontade, mas nós temos boa vontade e condições. A hora é essa — avisou Cláudio Castro.

O grupo será composto por membros do Cluster Automotivo do Sul Fluminense, e representantes das secretarias de estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais; Casa Civil; Fazenda; e Meio Ambiente e Sustentabilidade e terá a finalidade de apresentar as prioridades para o desenvolvimento do setor. O polo automotivo do Sul Fluminense é o segundo maior do país.

A proposta de criação do grupo foi feita pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, ao governador Cláudio Castro, em reunião na última terça-feira (18), no Palácio Guanabara, que contou com a presença do deputado Noel de Carvalho e de executivos do Cluster. Na ocasião, o grupo apresentou estudo com os impactos econômicos e o potencial de crescimento do setor automotivo no estado.

Como prefeito de Resende por duas vezes, Noel de Carvalho lançou as bases do Polo Industrial de Resende, levando a Volkswagen, a Peugeot-Citroën e outras grandes empresas para a cidade e outros municípios da região. E, neste seu quinto mandato como deputado, Noel de Carvalho já conseguiu a aprovação pelo governo do estado do projeto para a construção do Polo Industrial de Quatis.