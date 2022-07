Claudio Castro relata primeiro encontro com Neto e diz que prefeito é ‘um capítulo à parte’ na política

Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 17:38 horas

Governador deu entrevista ao programa Fato Popular, do comunicador Teko Albertassi, destacando atuação do prefeito de Volta Redonda

Volta Redonda – O governador Cláudio Castro afirmou na manhã desta quarta-feira, dia 27, que o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, é “um capítulo à parte” na política fluminense e também um “exemplo de homem apaixonado pelo seu povo”, colocando Volta Redonda acima de questões pessoais. As declarações de Castro foram dadas durante uma entrevista que o governador concedeu ao programa de rádio Fato Popular, apresentado por Carlos Albertassi.

O apresentador ressaltou na entrevista que se tornou comum Neto fazer agradecimentos públicos ao governador, principalmente pelo apoio que Volta Redonda tem recebido do governo estadual na área da saúde e com as obras de Mobilidade Urbana. Ao falar sobre o projeto para trocar toda iluminação pública do município para Lâmpadas de LED, Castro fez uma pausa e destacou algumas passagens que teve com o aliado de janeiro de 2021 até agora.

– O prefeito Neto é um capítulo à parte, mais uma vez vem demonstrando sua competência e o valor que um homem público tem que ter. Não é à toa que a população ao ter oportunidade de coloca-lo de volta o colocou na prefeitura – disse o governador.

Em seguida, Cláudio Castro contou de como se deu seu primeiro encontro com Neto, logo após a vitória do prefeito no primeiro turno das últimas eleições municipais, e de como isso transformou a relação entre eles. “O prefeito Neto é um exemplo de homem público, um exemplo de alguém que é apaixonado pelo seu povo. A primeira vez que ele chegou para conversar comigo, ainda no período de transição, eu achei que ia ver um homem feliz por ter vencido (a eleição municipal), e chegou lá um home triste, com aparência arrasada, parecia que tinha perdido a eleição. Ele me disse que a prefeitura estava quebrada e a cidade arrasada. Ele estava triste pela situação em que estava encontrando a prefeitura. Isso mostra muito como funciona o coração de um home público comprometido: ele estava mais triste com a situação da cidade do que feliz por uma vitória pessoal”, disse o governador.

O prefeito de Volta Redonda retribuiu das declarações públicas do governador, voltando a afirmar que sem o apoio de Claudio Castro não haveria condições de recuperar as finanças e os serviços da cidade. “Eu fico muito feliz de escutar essas declarações, mas quem tem sido um exemplo para todos nós é o governador. Muito jovem, pegou o estado em uma situação extremamente delicada em diversos sentidos e tem governado com maestria. Ele já é o governador que mais ajudou Volta Redonda em sua história e vemos que isso se repete pelos 92 municípios do nosso estado. O governador nos tirou do fundo do poço e seremos sempre gratos a ele. Gratidão não prescreve e isso nós vamos provar”, disse Neto.