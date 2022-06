Cláudio Castro visita a região

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 21:19 horas

Governador fará inaugurações e anúncios de investimento em diversos municípios

Sul Fluminense – O governador Cláudio Castro visitará, nesta quinta-feira (2/06), cidades do Médio Paraíba para inaugurações e anúncios de investimento do Estado da região. O Programa Segurança Presente será lançado nos municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí, somando, assim, 42 bases inauguradas.

Em Resende, o governador Cláudio Castro anunciará diversas obras na cidade e visitará equipamentos municipais como o Hospital Veterinário e as instalações do futuro hospital de oncologia de Resende.

Ainda em Volta Redonda, o governador apresentará o projeto de mobilidade urbana, um investimento de cerca de R$ 140 milhões com pavimentação, sinalização, calçadas, ciclovias e iluminação pública. E fará anúncio de repasses de verbas da saúde para reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliário para hospitais da região e para a UPA Santo Agostinho.

O roteiro do governador

Resende

10h- Visita Hospital Municipal Veterinário

Local: Avenida Cel. Prof. Antônio Esteves, s/n, Morada da Colina

10h30- Visita à pavimentação da rua Altamiro O’RREILLY

Local: Rua Altamiro O’RREILLY, bairro Vila Julieta

11h- Visita ao Hospital do Câncer

Local: Avenida Marcilio Dias, 577, bairro Jardim Jalisco

11h30- Cerimônia de anúncio de Obras pelo Governo do Estado

Local: Parque das Águas- Avenida Marcílio Dias, Jardim Jalisco

Volta Redonda

14h30- Lançamento Segurança Presente

Local: Praça Brasil, Bairro Vila Santa Cecília

15h30

– Apresentação do Projeto Mobilidade urbana

– Anúncio de repasses de verbas da saúde para o Hospital Municipal São João Batista, Hospital Municipal Dr. Muniz Rafful (hospital do Retiro) e para a UPA Santo Agostinho.

Local: Vitoria Restaurante- Avenida Ministro Salgado Filho, 425, Aero Clube

Barra do Piraí

17h- Lançamento Segurança Presente

Local: Royal Sport Clube- Rua Angélica, Barra do Piraí