Colégio condena postura de professora que manifestou escolha política durante a aula

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 18:52 horas

Volta Redonda – A direção do Colégio Interativo emitiu nota para se posicionar sobre vídeos que circulam nas redes sociais, mostrando uma professora que discute com os alunos, em sala de aula, sobre a decisão de voto para Presidente da República.

Ela criticava o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, por uma suposta declaração de que seus filhos não se casariam com negras “porque são bem-educados” e foi questionada por alguns estudantes.

O colégio afirmou que repudia a conduta, e destacou que a instituição “veda manifestações políticas, partidárias ou ideológicas em ambiente escolar”.

A íntegra da nota

“COMUNICADO

A direção do COLÉGIO INTERATIVO tomou conhecimento dos vídeos divulgados nas mídias sociais na presente data.

Esta instituição de ensino possui um código de conduta que veda manifestações políticas, partidárias ou ideológicas em ambiente escolar.

A direção do Colégio mantém um canal de diálogo aberto com alunos e familiares, sempre pautando suas ações em seu Código de Conduta.

O COLÉGIO INTERATIVO reafirma que repudia tal conduta e que a opinião expressada em sala de aula pela professora em questão não reflete a posição da instituição.

Por fim, a direção informa que tomará as medidas necessárias para que tal fato não mais ocorra em suas dependências.

Volta Redonda, 21 de Outubro de 2022.