Com 52 casos confirmados na região, prefeitos destacam falta de testes

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 09:23 horas

Sul Fluminense – Com os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde e pelas secretarias municipais de saúde de prefeituras do Médio Paraíba, a região contava nesta terça-feira pela manhã, dia 31, com 52 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo coronavírus, que contraíram a Covid-19. São dois óbitos: um em Miguel Pereira e outro em Volta Redonda.

São 38 casos em Volta Redonda, seis em Barra Mansa e três em Resende. Valença, Angra dos Reis, Mangaratiba, Miguel Pereira e Pinheiral confirmaram cada cidade um caso. O primeiro caso na região foi registrado em Barra Mansa, no dia 5 de março. Os números são usados pelos prefeitos para sensibilizar a população a respeitar a quarentena e o distanciamento social, imposto através de decretos em todas as cidades.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, ressaltou que no Brasil ainda não são feitos testes em todos os pacientes, o que se reflete na região e num cenário que pode ser ainda de muito mais casos que os atuais registrados.

– Temos pacientes com síndrome respiratória aguda em investigação da doença e outros em quarentena, com formas leves e brandas, em isolamento e que não fizeram o exame laboratorial. Essa tem sido a rotina em todo o país, no estado e em nossa região. Não temos o número suficiente de kits para fazer esses testes. O ideal era mesmo testar maciçamente, como fizeram outros países – disse o prefeito de Resende, Diogo Balieiro.

Ao anunciar novos três casos da doença, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, disse na noite de segunda-feira que é necessário respeitar a quarentena. “O isolamento precisa ser feito, as pessoas não entenderam ainda por mais que isso seja evidente, que a contaminação vai acontecer, ela já está acontecendo. Não existe o isolamento social, existe o isolamento físico. Fique dentro da sua casa para não ser contaminado”.

Drable também se queixou da falta de testes. “Infelizmente, tudo que prevemos está acontecendo. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que vai testar praticamente a população inteira. Quem nos dera poder fazer isso”, disse.