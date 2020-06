Com as bençãos de Wilson Witzel, PSL e PSDB se unem por candidatura em Volta Redonda

Volta Redonda – O grupo mais próximo do governador Wilson Witzel em Volta Redonda vai anunciar em breve uma composição entre o PSL e o PSDB para as eleições municipais. Apesar de ainda estar no PSC, na maior cidade do Sul Fluminense o governador aposta suas fichas nas articulações feitas pelo ex-prefeito Gotardo Netto e pelo deputado federal Antônio Furtado. Pelo PSDB, encabeçam as conversas o ex-vereador Jorge Fuede e o atual vice-prefeito, Maycon Abrantes. Toda a articulação conta com aval de Witzel.

A ideia é lançar a candidatura de Márcia Cury, que deixou o governo Samuca Silva recentemente junto com Maycon. Após assumir diversas funções durante a atual gestão na prefeitura, Márcia acabou demitida quando estava prestes a iniciar um trabalho no Hospital São João Batista. A demissão ocorreu quase que simultaneamente ao anúncio feito por Maycon de rompimento com Samuca Silva. Os dois, prefeito e vice, seguem em campos opostos politicamente até o momento. A pré-candidatura de Márcia Cury deve ser oficializada ainda esta semana, após ela colocar em discussões suas condições para encabeçar a chapa.

O primeiro nome do PSL seria do próprio Antônio Furtado, mas o deputado teria optado por seguir com seu mandato no Congresso. A aproximação com Márcia se deu justamente após a saída dela do governo. O deputado convidou a nova aliada para assumir a vaga de Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba, dentro de uma comissão nacional que acompanha as ações de combate ao coronavírus.

PSC com Samuca

Enquanto o PSL se articula com dois amigos pessoais do governador (Gotardo e Furtado), o PSC segue sob a batuta de Samuca Silva. O atual prefeito avisou na semana passada que não será candidato à reeleição, dedicando os seis meses que restam de seu mandato para combater o coronavírus. No entanto, liberou o até então secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto para deixar o governo e se colocar como pré-candidato a prefeito.

Assim, pelo menos até o momento Wilson Witzel terá ao menos dois grupos afinados com seu governo disputando a eleição em Volta Redonda.