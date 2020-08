Comerciantes de Barra Mansa enfrentam resistência de consumidores com relação ao uso de máscaras

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 15:57 horas

De acordo com funcionários, algumas pessoas também se recusam a fazer o uso do álcool gel

Barra Mansa – Apesar de serem obrigatórias as medidas de prevenção como o uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social, para que o município consiga manter o controle da disseminação do novo coronavírus, comerciantes de Barra Mansa relatam que ainda encontram resistência, por parte de alguns consumidores, na hora de acatarem essas medidas para entrarem em suas lojas.

De acordo com a comerciante Danyelle Cristiane Oliveira, que tem uma loja de acessórios para celulares e eletrônicos na Rua Duque de Caxias, esse tipo de problema é recorrente desde que houve a flexibilização para abertura do comércio na cidade.

– A minha loja é pequena e, dependendo do movimento, é preciso que os clientes esperem do lado de fora os que estão dentro saírem, para mantermos o distanciamento. E, com isso, muitos ficam insatisfeitos. Na hora de pedir para passar o álcool alguns sempre falam que já passaram, alegam que a mão já está ressecada e chegam a reclamar quando é álcool em gel, dizendo que preferem o líquido. Além disso, tem aqueles que tiram a máscara dentro da loja, sem se preocupar com a própria saúde e também dos funcionários – ressaltou a comerciante.

O empresário Paulo Sérgio Françoso de Ávila, proprietário de uma loja de departamentos localizada na Avenida Joaquim Leite, reforça que desde que houve a flexibilização para abertura do comércio, ele adotou todas as medidas de prevenção sanitárias exigidas, inclusive determinando que um funcionário faça a aferição da temperatura dos clientes que chegam à loja. Porém, segundo ele, no dia a dia é muito comum surgirem consumidores contrários a esses cuidados.

– Aqui na loja tomamos todas as medidas para prevenir e cuidar da vida das pessoas. Ao abordar o cliente o funcionário passa o álcool gel, aferi a temperatura e avisa que a máscara deve ser mantida em todo o tempo que o cliente estiver dentro da loja. Mas, às vezes, ocorre do cliente não querer passar o álcool e nem aferir a temperatura. Alguns justificam que o aparelho pode afetar a glândula pineal, o que é contestado pela ciência, e outros usam até argumentos religiosos para não fazerem a aferição – disse o empresário.

Com relação ao uso das máscaras, Paulo ressaltou ainda que a loja é rigorosa e que não aceita que consumidores transitem sem o acessório de proteção. Quem não obedece a determinação é notificado por um funcionário.

– Caso o cliente retire, ele é convidado a colocar e caso persista em permanecer sem o acessório ele é convidado a se retirar da loja. Aqui a gente cuida das pessoas para cuidarmos da gente. Em meio a essa pandemia, temos de ser linha dura – completou o empresário.

Funcionária de uma loja de calçados, também no Centro de Barra Mansa, a comerciária Cláudia Mattos da Silva recorda que assim que foi determinada a abertura do comércio, as pessoas respeitavam mais as exigências para entrarem na loja. Hoje, no entanto, muitos estariam “relaxando” nos cuidados.

– Antes as pessoas já entravam com a bisnaguinha de álcool em gel na mão, não se recusavam a passar o que o funcionário oferece na porta da loja e também permaneciam o tempo todo de máscara. De um tempo para cá alguns clientes já nem param para passar o álcool e a gente tem que ir atrás e explicar que é obrigatório. Com a máscara é a mesma coisa. Vez ou outra o gerente tem que pedir para a pessoa colocar a máscara e explicar que a loja pode ser multada caso não use – disse a funcionária.

CDL reforça a importância das medidas preventivas

Conforme destaca o presidente da CDL de Barra Mansa (Câmara de Dirigentes Lojistas), Leonardo dos Santos, todos os lojistas da cidade são orientados a seguirem o que determina o decreto municipal sancionado, que tornou obrigatório o uso de máscaras no comércio e também as orientações das autoridades da área de saúde com relação ao uso de máscaras e álcool em gel.

De acordo com ele, embora haja a resistência de algumas pessoas com esses cuidados, eles não representam a maioria dos consumidores que frequentam as lojas do comércio.

– Felizmente a maioria da população está consciente com relação aos cuidados que devem ser mantidos nesse momento de pandemia. São casos isolados os de pessoas que se recusam a se prevenir. Com essas pessoas sabemos que os lojistas precisam ter um pouco de jogo de cintura para que possam conscientizá-las – disse o presidente.

De acordo com Santos, desde que houve a flexibilização para abertura do comércio na cidade, a CDL tem intensificado junto aos seus associados a importância das medidas preventivas de contágio da Covid-19, incluindo a necessidade do uso das máscaras. Além de campanhas nas redes sociais e por meio de e-mail marketing, as orientações também estão estampadas pela cidade por meio de outdoors.

Prefeitura fiscaliza estabelecimentos

Periodicamente a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, está fiscalizando os estabelecimentos comerciais do Centro. A última fiscalização aconteceu há cerca de quinze dias e teve por objetivo prevenir a disseminação da Covid-19 no município.

As ações verificam o cumprimento do decreto municipal 9925 que regulamenta o funcionamento do comércio. Para manter abertas as lojas, os comerciantes e clientes devem obedecer alguns requisitos como: o uso obrigatório da máscara, utilização de álcool gel 70%, distanciamento de um metro e meio entre as pessoas no interior das lojas e não pode haver aglomerações.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, destacou a importância de manter as fiscalizações. “Estamos averiguando o cumprimento dos decretos nas lojas do Centro para que sejam coibidos os descumprimentos. A Secretaria de Ordem Pública está com as equipes nas ruas fiscalizando filas, entrando nos estabelecimentos para monitorar o respeito às medidas de segurança a Covid-19 e essas ações são feitas diariamente”, pontuou William.

Os telefones do Disque Denúncia da Secretaria de Ordem Pública são: (24) 3028-9369 e 3028-9339.