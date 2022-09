Comissão eleitoral aguarda decisão da Justiça sobre gestão do Sindicato dos Metalúrgicos

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 16:36 horas

Integrantes da atual direção afirmam que permanecem no comando da entidade até que ação sobre as eleições seja decidida

Volta Redonda – Na data em que estava prevista a posse da chapa eleita para dirigir o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, um novo impasse surge na entidade: a atual direção do sindicato afirma que, de acordo com o estatuto, continua no comando até que se defina o processo que avalia o resultado da eleição; já a Comissão Eleitoral, que coordenou a disputa, afirma que a decisão sobre quem vai comandar o sindicato cabe à Justiça.

Entenda o caso

Entre os dias 26 e 28 de julho, foi feita a votação que deveria definir a nova direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, em um processo que foi acompanhado de perto pela Justiça. A comissão eleitoral, inclusive, foi definida por decisão judicial.

A chapa mais votada foi a de número 2, com 67,1% dos votos (1.212), contra 18,5% (335) da segunda colocada, a chapa 1, e 12,7% (230) da terceira, a chapa 3. A posse foi marcada para esta quinta-feira, (08).

No entanto, em 23 de agosto, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) concedeu liminar pedida pela Chapa 1, que concorreu na eleição do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, para suspender o resultado do pleito (o que inclui a proclamação da vitória da chapa mais votada, a de número 2, e a posse de seus integrantes). A medida valerá até que o TST julgue o processo em que a Chapa 1 pede a cassação do registro das duas concorrentes.

A Chapa 1 alega, na ação, que integrantes das duas chapas concorrentes já não seriam metalúrgicos, por terem sido demitidos da CSN. O foco se dirigiu principalmente a integrantes da Chapa 2, a mais votada.