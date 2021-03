Matéria publicada em 19 de março de 2021, 14:14 horas

Evento discutirá Proteção e Recuperação de Mananciais

Região- Em comemoração ao Dia Mundial da Água, os Comitês de Bacia Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana realizarão, de forma conjunta, um seminário virtual. Com o tema “Proteção e Recuperação de Mananciais”, o seminário está marcado para acontecer no dia 25 de março e será transmitido ao vivo, das 15h às 17h30, pelo canal de Youtube do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH). Através do chat da plataforma, o público poderá realizar perguntas durante o evento.

A Presidente do Comitê Piabanha, Érika Cortines, será a responsável pela abertura e mediação do seminário; às 15h20, o integrante do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres (CEPEDES/UERJ), Helton Santos de Souza, será o primeiro especialista a apresentar, com o tema “Análise Geomorfométrica Como Subsídio à Identificação de Áreas Prioritárias Para Proteção e Recuperação de Mananciais; às 15h40, a Chefe de Serviço de Gestão Ecossistêmica do INEA, Laís Costa, discutirá acerca das “Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais (AIPMs) nas Regiões Hidrográficas MPS, Piabanha, R2R e BPSI”; a terceira e última apresentação, às 16h, ficará por conta da Coordenadora do Grupo de Trabalho Mananciais do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), Silvia Marie Ikemoto, expondo o tópico “Base legal e iniciativas para proteção e recuperação de mananciais na bacia do rio Paraíba do Sul: PRO-PSA e Programa Mananciais”.

Realizadas as apresentações, às 16h20, um debate entre os especialistas deverá ocorrer por até uma hora, com a mediação selecionando as perguntas realizadas pelo chat do Youtube.

O encerramento do Webinar em homenagem ao Dia Mundial da Água está marcado para acontecer às 17h20, quando será dado espaço aos representantes dos Comitês de Bacia Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana