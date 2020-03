Comitiva da região pede que governo estadual suspenda interdição da RJ-155

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 20:49 horas

Rio Claro – Uma comitiva formada pelo prefeito de Rio Claro, José Osmar, o engenheiro e secretário de Obras Robson Bastos, o prefeito de Angra dos Reis – Fernando Jordão e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER – RJ) Uruan Cintra, conversou com o vice governador Cláudio Castro, sobre a situação da rodovia RJ – 155, que está interditada na altura do km 18, no distrito de Lídice no município de Rio Claro. O encontro, realizado no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, foi o primeiro a tratar sobre a questão.

De acordo com laudo técnico do DER a interdição da estrada se justifica devido aos estragos que as chuvas ocorridas em 01 de março provocou, acarretando um processo de erosão constante. Para a realização das obras a rodovia precisará ser fechada, pois é necessário elaborar o planejamento e o projeto da intervenção e posterior realização.

Uma estimativa preliminar aponta um custo de três milhões e novecentos mil reais para a realização da obra.

Entretanto, os prefeitos contra-argumentaram mostrando que a rodovia não pode ser fechada, pois acarretaria prejuízo para o comércio da região, prejudicaria o transporte de trabalhadores do estaleiro Brasfels e outros trabalhos, o transporte de enfermos para o tratamento de oncologia, hemodiálise entre outros seria prejudicado, bem como o transporte de estudantes e sem contar ainda que a estrada é saída como rota de fulga em caso de acidente na Usina Nuclear.

Diante do impasse, o vice governador marcou uma nova reunião para esta quarta-feira (11/03) com a presença de outras empresas técnicas para uma avaliação final.