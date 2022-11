Concessionária abre estágio em Vassouras e Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de novembro de 2022, 13:52 horas

Sul Fluminense – A Rio+Saneamento, concessionária do Grupo Águas do Brasil, está com vagas abertas para o Programa de Estágio. As inscrições vão até o dia 30 de novembro e devem ser feitas pelo site trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-rio-mais.

Há oportunidades para estudantes de nível superior nas seguintes áreas: Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção.

Para participar, é necessário estar cursando os últimos dois anos e possuir declaração de matrícula atualizada. As vagas disponíveis na região são para as cidades de Vassouras e Piraí.

Após concluída a inscrição, os interessados no estágio realizam provas on-line de conhecimentos gerais, português e raciocínio lógico. As etapas seguintes incluem entrevistas com representantes do RH e com o gestor da área escolhida.

Uma vez aprovados, os estagiários contarão com bolsa auxílio, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte.