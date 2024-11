Condutor embriagado é preso pela PRF na Dutra, em Porto Real

Porto Real – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de 52 anos por dirigir sob influência de álcool, na tarde desta quarta-feira (20), durante a Operação Divisas Seguras. A abordagem ocorreu no km 299 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, após um Fiat Uno, de cor prata, ser observado trafegando em zigue-zague pela pista.

Ao ser parado, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou uma alta taxa de álcool no sangue.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 100ª DP, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram realizados.