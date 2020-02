Coronavírus: turistas franceses tentam deixar hospital em Paraty e são impedidos pela Justiça

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 11:53 horas

Paraty – A Justiça do Estado do Rio permitiu que a prefeitura de Paraty utilize a Guarda municipal para manter internado no Hospital Municipal Hugo Miranda o casal de franceses que tem notificação de suspeita de coronavírus. A medida foi tomada após a prefeitura local informar que os franceses insistiam em deixar a unidade.

Os turistas foram atendidos com suspeita de coronavírus no hospital público de Paraty e todos os protocolos de seguranças estabelecidos por lei foram e estão sendo cumpridos. “Não há motivo para pânico”, disse a prefeitura por meio de nota. “Não existe nenhuma caso confirmado na cidade”, disse o prefeito Luciano Vidal, em um áudio enviado aos moradores.

O casal de franceses chegou ao Rio no dia 20 de fevereiro, após passarem por Barcelona, na Espanha, e ficaram na capital até o dia 24, quando seguiram para Paraty. Quando apresentaram os primeiros sintomas de gripe, foram internados na última quinta-feira (27), no Hospital Municipal Hugo Miranda.

Em nota, a prefeitura explicou o ocorrido:

“A Prefeitura de Paraty informa que, por determinação do Ministério da Saúde, turistas estrangeiros que buscam atendimento na rede municipal com sintomas de doenças respiratórias e provenientes dos 16 países com circulação ativa do vírus passaram a ser orientados a permanecer em observação até resultados conclusivos de exames. A equipe do Hospital Municipal vem monitorando, desde a quinta-feira, 27, um casal de franceses que buscou atendimento na unidade. Conforme protocolo do Ministério da Saúde, o casal teve material coletado para análise e enviado ao LACEN-RJ (Laboratório Central de Saúde Pública) e o resultado deve sair em até 48 horas. A Prefeitura destaca que se tratam de dois casos suspeitos e que os dois pacientes estão em áreas isoladas, não havendo motivo para alarme por parte da população. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, estão acompanhando os casos junto à Secretaria Estadual de Saúde e Vigilância Estadual”.