Corpo de jovem que estava desparecido é encontrado no Rio Paraíba

Matéria publicada em 23 de julho de 2022, 10:59 horas

Volta Redonda – O corpo de Thauan Costa da Silva Carneiro, de 20 anos, foi encontrado na sexta-feira (22), às margens do Rio Paraíba do Sul, perto do bairro Três Poços.

Ele morava no bairro Jardim Primavera e estava desaparecido desde o último dia 15. Não foi divulgada ainda a causa da morte dele, cujo desaparecimento foi registrado na delegacia pela família.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços. O local e horário do velório e enterros também não foram informados.