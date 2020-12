Corpo de motoboy vítima de acidente é sepultado em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2020, 08:01 horas

Corpo de motoboy vítima de acidente é enterrado (crédito PRF)

Volta Redonda – O corpo do motoboy Edson Pereira Santos Júnior, de 22 anos, foi sepultado nessa quarta-feira, dia 23, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Ele, que conduzia uma moto, bateu num carro, na BR-393, no bairro Jardim Amália, também em Volta Redonda.

Segundo policiais, o motorista do carro era um homem, de 32 anos, que estaria alcoolizado e estava com a Carteira Nacional de Habilitação, vencida desde 2017. O motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro e teve sua CNH apreendida.

Ele foi preso e indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), na direção de veículo automotor. Trata-se de um crime inafiançável.

Por isso, apenas o juiz durante a audiência de custódia, poderá decidir se o motorista responderá ou não, pelo delito em liberdade.

Os agentes apuraram ainda que o mesmo motorista também já foi indiciado por homicídio culposo em 2014, após atropelar e matar um tatuador, no Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro.