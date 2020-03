Covid-19: Familiares e colegas de trabalho da jovem de Barra Mansa são liberados de isolamento domiciliar

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 17:34 horas

Paciente continua em casa e apresenta melhora em seu quadro de saúde

Barra Mansa – Familiares e colegas de trabalho da paciente barra-mansense, diagnosticada com o Covid-19, foram liberados do isolamento domiciliar, após testes apontarem negativo para o vírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo foram enviados 14 exames para o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN RJ). Além da mulher de 27 anos, nenhum outro caso foi confirmado no município.

Após identificado o primeiro caso de Covid-19 no município, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um cinturão no entorno da paciente infectada, onde foram identificadas as pessoas que tiveram contato direto. No meio familiar e colegas de trabalho, todos foram rigorosamente monitorados, realizando o exame e mantidos em isolamento domiciliar.

Segundo o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, essas pessoas já receberam alta e foram liberadas. “Todas essas pessoas estão aptas a conviver socialmente de novo. Elas não representam nenhum risco à população. Vamos continuar monitorando e trabalhando para garantir que o município esteja um passo à frente dessa doença. É importante que todos continuem tomando as devidas precauções que preconiza o Ministério da Saúde”.

Em 06 de março também foi descartado o caso da moradora do distrito de Floriano que esteve na Itália. Ela foi atendida no município vizinho de Porto Real com suspeita de contaminação.