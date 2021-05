Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 08:35 horas

Itatiaia- A secretaria de saúde de Itatiaia através do setor de imunização confirmou que na segunda-feira, dia 3, foi necessário fazer uma reavaliação do cronograma de imunização da segunda dose dos idosos com 66, 65 e 64 anos, que receberiam esta semana (terça e quarta-feira), o reforço da Coronavac, contra a Covid-19.

De acordo com Andrea Millen Penedo, coordenadora de imunização, como o município recebeu no domingo, dia 2, uma quantidade de doses de Coronavac abaixo da esperada, será necessário remarcar a imunização desses moradores.

– Nossa expectativa era termos recebido 598 doses e recebemos apenas 100. Nós seguimos a recomendação da assessoria estadual de marcar o retorno dos idosos para três semanas. Em nenhum momento, utilizamos a remessa que estava guardada para dose 2 em ninguém como primeira dose. Porém, não fomos reabastecidos com quantitativo para a segunda dose. Utilizamos o que tínhamos armazenado até sexta-feira passada – destacou.

A coordenadora acrescenta que a previsão é que novas doses da Coronavac sejam entregues ao município, neste fim de semana e que serão todas utilizadas para a segunda dose desses moradores. “A expectativa é a partir do dia 10, realizarmos a segunda dose dos idosos que não serão contemplados na data que estava marcada”. A nova data para o reforço será divulgada assim que as doses chegarem a Itatiaia.

Ela afirma que não haverá prejuízo na eficácia da vacina e o esquema vacinal não será perdido, mas reforça de que é preciso continuar com os cuidados e distanciamento. Em relação à Coronavac, os estudos de eficácia utilizaram janela de 14 a 28 dias para receber a segunda dose.

Na semana passada, o Setor de Imunização, realizou a segunda dose de 850 idosos com idade entre 71 e 67 anos e nesta segunda-feira, 03, 108 pessoas foram imunizadas com a dose 2. A vacinação dos moradores diabéticos, imunossuprimidos e com obesidade mórbida, com idade entre 18 e 59 anos, está sendo realizada normalmente durante toda a semana com a vacina Astrazeneca.