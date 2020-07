CSN anuncia lucro de R$ 446 milhões no segundo trimestre de 2020

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 20:01 horas

Empresa destaca melhora nos negócios de siderurgia, cimento, logística e mineração; Ebitda chega a R$ 1,925 bilhão

Volta Redonda – A CSN divulgou no início da noite desta terça (28/07) seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. A Companhia registrou lucro líquido de R$446 milhões no período, frente ao prejuízo líquido de R$ 1,312 bilhão do primeiro trimestre do ano. O Ebtida (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) chegou a R$ 1,925 bilhão, em alta de 45% na comparação com o trimestre anterior. No texto disponibilizado em seu site, a empresa destacou que esse resultado ocorreu “mesmo diante do cenário global e doméstico conturbado pela pandemia”.

Na siderurgia, os reajustes de preços compensaram as quedas de volumes de venda em alguns setores no mercado interno devido ao COVID-19. As exportações de aço da CSN também tiveram alta significativa, passando de 21 mil toneladas no primeiro trimestre para 53 mil toneladas no segundo.

A produção de placas pela CSN somou no segundo trimestre chegou a 913 mil toneladas, 3,3% a mais que no primeiro trimestre, mesmo com a Alto-Forno 2 no fim de maio. A empresa considera que isso mostra a boa performance do Alto-Forno 3 após a reforma.

As vendas totais atingiram 1.003 mil toneladas, 12% abaixo quando comparadas às registradas ao primeiro trimestre, em função principalmente da desaceleração no mercado interno devido à pandemia, que foram parcialmente compensadas pelo aproveitamento de oportunidades comerciais com a desvalorização cambial no mercado externo.

Na CSN Cimentos, a Margem Ebitda atingiu 16% no segundo trimestre, devido a reajustes de preços e maiores volumes de venda.

Na mineração, as vendas somaram 7,7 milhões de toneladas no segundo trimestre, 38% a mais que no trimestre anterior. Isso resultou no segundo maior Ebitda registrado pelo segmento.

A recuperação dos volumes comercializados proporcionou aumento do Ebitda do setor de mineração em 66%, atingindo R$ 222 milhões no segundo trimestre.