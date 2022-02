CSN emite US$ 500 milhões em bônus de 10 anos

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 09:04 horas

Siderúrgica vai utilizar os recursos líquidos captados por meio das Notes para recomprar títulos de dívida e fins corporativos diversos

São Paulo – A CSN confirmou que que precificou na quinta-feira (03) uma oferta de títulos de dívida (Notes) por sua subsidiária CSN Resources no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2032 e juros de 5,875% ao ano, como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A liquidação está prevista para a próxima terça, 8.

Segundo comunicado ao mercado, a companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados para recomprar as 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidas pela CSN Resources, além de fins corporativos diversos, incluindo gestão de passivos.

As informações são do site da Revista “IstoÉ Dinheiro”.