CSN tem vagas para engenheiros especialistas - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 13:22 horas

Empresa está selecionando profissionais para a aciaria elétrica e para projetos de laminação e de regeneradores de altos-fornos

Volta Redonda – A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) está selecionando engenheiros especialistas para a Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Na área de aços longos, a empresa busca profissionais com foco na aciaria elétrica para acompanhar os indicadores de performance do equipamento, garantir a capacitação técnica da equipe e desenvolver processos de melhoria, entre outras atribuições.

A empresa também está contratando engenheiros especialistas para atuar na equipe de implantação de projetos para reforma de regeneradores de altos-fornos e para a equipe de implantação de projetos de empreendimentos e grandes reparos na laminação.

A empresa oferece, além da remuneração, um pacote de benefício que inclui assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche, previdência privada e participação nos lucros e resultados. Maiores informações e envio de currículo no site: www.csn.com.br/oportunidades

As oportunidades:

Especialista em engenharia – Aciaria elétrica (forno elétrico a arco)

– Vaga estratégica com foco de atuação na aciaria da planta de aços longos, mais precisamente com o equipamento FEA.

– Profissional será responsável por acompanhar os indicadores de performance do equipamento, garantir a capacitação técnica da equipe operacional quanto a esse conhecimento, desenvolver projetos de melhoria com foco na performance do equipamento, atender as demandas de emergência do equipamento e acompanhar a rotina de operação do mesmo.

– Pré-requisitos: Engenharia Metalúrgica, Mecânica, Produção ou Elétrica. Inglês avançado. Experiência profissional com processo de aciaria elétrica e equipamento FEA.

Especialista em engenharia – Projeto Altos-Fornos (Regeneradores)

– Vaga estratégica com foco de atuação na equipe de implantação de projetos, com desafio a curto prazo de atuar na reforma de regeneradores de altos-fornos.

– Profissional será responsável pela liderança técnica de equipes de desenvolvimento e implantação de projetos, elaborar especificação técnica para contratação/aquisição, bem como relatório de análise técnica, elaborar Capex, Opex e estudo de viabilidade técnico-econômica, coordenar os planejamentos físico e financeiro do projeto e fazer a gestão de obras, contratos, meio ambiente e segurança do projeto.

– Pré-requisito: Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica e inglês avançado. Experiência profissional com projetos de altos fornos.

Laminação

– Vaga estratégica com foco de atuação na equipe de implantação de projetos de laminação.

– Profissional será responsável por desenvolver estudos e especificações técnicas para viabilizar a contratação de empreendimentos e grandes reparos de equipamentos, acompanhando sua implantação com o objetivo de garantir a obtenção dos resultados de performance contratados.