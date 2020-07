Dadinho do Presépio morre vítima da covid-19

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 09:50 horas

Volta Redonda – Eduardo Ermida Filho, mais conhecido como “Dadinho do Presépio”, morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 23, vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Regional Zilda Arns. Dadinho ficou conhecido em toda a região por montar todos os anos um presépio de Natal em sua casa, na Rua São Vicente de Paula no bairro Niterói.

Com isso, atraía um grande público e aproveitava para alavancar ações sociais, com recolhimento de doações, roupas, alimentos, que depois eram destinados a famílias carentes. Amigo da família, o vereador José Augusto se manifestou pelas redes sociais pela perda de Dadinho.

“É com imensa tristeza e muita dor no coração que venho informar que meu amigo Dadinho faleceu.

Ficou muitos dias entubado, porém não resistiu. Agradeço à todos pelas orações e palavras de carinho.

Fico com as boas lembranças desse homem maravilhoso, amigo, humano, pai e avô exemplar.

Sem palavras para descrever tamanha dor. O que fica é a saudade desse amigo de longa data. Meus sentimentos à toda família, em especial à minha amiga Regina, e aos filhos Márcio, Kelly e Eduardo”, disse.

A montagem do presépio teve início com uma tradição familiar, passada por uma tia de Dadinho. Na versão mais atual, o espaço contou com mais de 150 peças. Dadinho montou o presépio por 50 anos consecutivos e por 29 anos abriu ao público com a ideia de fortalecer projetos sociais. “Não cobro nada e também não coloco a doação como obrigatória, pois há pessoas que nos visitam que não têm condições. Quem quiser e puder, pode trazer fralda geriátrica, alimentos não perecíveis e brinquedos para doação”, disse Dadinho em sua última entrevista ao DIÁRIO DO VALE, concedida em dezembro de 2019.