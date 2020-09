Dayse Penna apresenta pré-candidato a vice-prefeito na coligação PSL/PROS

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 16:12 horas

Volta Redonda- A pré-candidata à prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, apresentou o pré-candidato à vice-prefeito na coligação formada pelo PSL e PROS para as eleições municipais deste ano. O vice de Dayse Penna é Ademar Esposti, comerciante e fundador da Cipã.

O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, dia 03, em uma coletiva no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no bairro Aterrado, e contou com a presença do deputado federal Antônio Furtado (PSL).