Dayse Penna se filia ao PROS e é pré-candidata a prefeita de Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2020, 19:22 horas

Carlinhos Santana participa da cerimônia como convidado e diz que vai para a legenda para disputar a reeleição

Volta Redonda – Durante evento realizado na tarde deste sábado (08) no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, a ex-secretária municipal de Políticas para a Mulher, Idosos e Direitos Humanos (Smidh) da Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, oficializou sua filiação ao Pros e confirmou que é pré-candidata a prefeita de Volta Redonda pelo partido.

O vereador Carlinhos Santana, que participou do evento como convidado, afirmou que pretende se transferir para a legenda durante a “janela” que é aberta nos anos eleitorais, para disputar a reeleição. E, do m entrevista anterior, ele descartou a intenção de disputar cargos no Executivo: “Não pretendo ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito”, disse.

A cerimônia de filiação de Dayse Penna teve a participação do ex-governador Anthony Garotinho, do deputado estadual Geovani Ratinho, do ex-deputado Walney Rocha, do ex-prefeito de Volta Redonda Marino Clinger e de diversas lideranças políticas da região.

Garotinho, que em seu discurso destacou a importância de governar para atender prioritariamente à população mais pobre, descartou a possibilidade de ele ou sua mulher, Rosinha Garotinho, disputarem alguma prefeitura em outubro.

– Eu e Rosinha temos outros planos. Meu filho Wladimir é pré-candidato a prefeito de Campos e minha filha Larissa estuda a possibilidade de ser pré-candidata a prefeita do Rio – disse Garotinho.

O evento serviu também para que o partido divulgasse os nomes de 31 pré-candidatos a vereador, com a trigésima-segunda vaga sendo “reservada” para Carlinhos Santana, que anunciou a intenção de se transferir para o Pros.

Divergência política

Dayse, que chegou a ser anunciada como candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo prefeito Samuca Silva – e precisou ser substituída por Maycon Abrantes depois de constatado que ela não havia transferido o domicílio eleitoral a tempo – disse que deixou o governo por divergências políticas com Samuca. Ela foi substituída por América Tereza na Smidh.