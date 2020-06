Defensoria Pública exige estudos e atrasa reabertura de templos e academias em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 17:02 horas

Volta Redonda – A Defensoria Pública se manifestou, no acordo feito entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Ministério Público do Estado do Rio, pedindo que a prefeitura apresente uma série de dados e estudos na proposta de reabertura de templos, academias e clubes em Volta Redonda.

A decisão sobre a homologação ou não do acordo, agora, depende da Justiça, que pode ou não acatar a exigência feita pela Defensoria.

Paralelamente, a prefeituta anunciou nesta terça-feira, dia 9, que vai ajuizar ação judicial solicitando maior flexibilização das atividades econômicas na cidade. Na prática, o município quer que a liberação de igrejas, clubes e academias sejam reguladas por meio de um Decreto Municipal, retirando as atividades do âmbito estadual.