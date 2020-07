Defesa Civil alerta contra queimadas em Pinheiral

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 08:30 horas

Pinheiral – A Defesa Civil de Pinheiral emitiu alerta para os riscos de queimadas, comuns nesta época do ano devido a seca. O órgão ressalta que as atenções devem ser redobradas, uma vez que os problemas respiratórios, provocados pela inalação da fumaça, podem sobrecarregar o sistema de saúde. Outro fator, segundo o órgão, seria a dificuldade em detectar os casos suspeitos de Covid-19, já que a falta de ar é um dos sintomas da infecção.

O diretor do Departamento de Defesa Civil, Edson Alves Isaías, pediu apoio da população no combate às queimadas e que os casos de descumprimento da lei sejam denunciados. O diretor do órgão estimou que 100% das queimadas partem de motivação humana. “Não há combustão instantânea. Em Pinheiral, as maiores incidências de princípio de incêndios partem de limpeza de pastos, terrenos e queima de lixos. Quando falamos de atear fogo em lixo, gera uma preocupação ainda maior visto que, ao atear fogo nesse tipo de resíduo, seja ele misturado em outras coisas ou não, é gerada uma fumaça tóxica de extremo malefício a saúde. Se notarmos, até a cor dessa fumaça possui coloração diferente”, disse.

O coordenador fez alerta quanto aos próximos meses e sobre a importância da conscientização da população. A ocorrência de fogo em vegetação ocorre com maior frequência entre julho, agosto e setembro. Este ano, segundo o órgão, houve aumento no número de casos de princípio de incêndio na cidade. “O combate às queimadas é um trabalho de conscientização que deve ser levado a todos e a ajuda da população é essencial nessa tarefa, não esquecendo que dependemos do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda para atender a demanda de alastramento de fogo. As pessoas precisam passar a denunciar, porque muitas vezes o autor da queimada pode acabar sendo autuado por crime ambiental. Ressalto que a denúncia é anônima e o sigilo é absoluto”, concluiu.

Ainda de acordo com o diretor, após o fim da pandemia o Departamento de Defesa Civil de Pinheiral voltará a oferecer curso de capacitação e preparação da comunidade em combate aos princípios de incêndio e demais aspectos como suporte básico de vida (primeiros socorros) e acidentes domésticos com idosos.

Lei

Vale ressaltar que atear fogo ao ar livre é uma prática criminosa, passível de multa e reclusão de 3 a 6 anos, segundo o artigo 73 do Código Municipal do Meio Ambiente e o artigo 250 do Código Penal. Para denunciar ligue para a Defesa Civil através do número 199, para a Secretaria do Ambiente pelos números (24) 99987-0168 e (24) 3356-6746 ou para o Corpo de Bombeiros, número 193.