Defesa civil confirma que vazão do Rio Piraí permanece elevada em Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2021, 14:58 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informou, em boletim das 14h30, que a vazão do rio Piraí se encontra elevada. No momento não há previsão de aumento por parte da Light. Porém o quadro ainda depende do bombeamento nas usinas de Vigário e Santa Cecilia, ambas da concessionária.

Parte da RJ 145 se encontra interditada, por conta da invasão do rio sobre a via. Por este motivo motoristas devem redobrar a atenção. Se possível, evitar aquela saída da cidade.

De acordo com a defesa civil, tal situação se deve ao volume de chuvas na região à montante do município de Piraí. Por este motivo, o secretário interino da pasta, Wlader Dantas está solicitando aos moradores da região ribeirinha que permaneça em alerta e se dirija a locais seguros.

Rio Paraíba

Quanto ao rio Paraíba do Sul, a Light não emitiu nenhuma nota a respeito de sua cheia. Ele segue com volume alto, mas dentro da normalidade. A Secretaria de Defesa Civil, b m como agentes da Guarda Municipal, e da Secretaria de Assistência Social, seguem em prontidão para assistir a população ribeirinha, caso necessite.