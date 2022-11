Defesa Civil de Barra do Piraí em alerta - Diário do Vale

Defesa Civil de Barra do Piraí em alerta

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 23:50 horas

Motivo: as fortes chuvas que atingiram a bacia do Rio Piraí, e Rio Claro

A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informou em boletim das 23 horas desta terça-feira (29), que as aferições entre Rio Claro e Piraí permanecem em atenção. As informações são da Light.

‘Na Barragem de Tocos, entre aqueles dois municípios, apesar das chuvas fortes, as vazões no rio Piraí permanecem sob atenção, sem ocorrência de transbordamento’, diz a nota.

A Defesa Civil permanece em monitoramento junto à empresa.