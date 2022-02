Defesa Civil de Volta Redonda entra em alerta máximo por causa da cheia do Rio Paraíba

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 09:31 horas

Volta Redonda – A Defesa Civil está em alerta máximo diante da cheia do Rio Paraíba do Sul, que está com 2,75 metros acima do nível normal. Os dados mais recentes foram colhidos por agentes do órgão municipal neste sábado, dia 05, ainda nas primeiras horas do dia.

As vias sob as pontes Pequetito Amorim e Murilo César estão interditadas, bem como alguns trechos da Beira Rio no bairro Barreira Cravo e da Rua Joaquim Pacheco, no bairro São Luiz.

A Defesa Civil alerta para que as pessoas não tentem passar por trechos interditados. Da mesma maneira, pede que cones e cavaletes colocados para orientação não sejam removidos sem autorização do órgão, o que coloca em risco um número ainda maior de cidadãos.