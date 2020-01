Defesa Civil de Volta Redonda interdita residências após forte chuva

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 22:32 horas

A Coordenadoria de Prevenção e Defesa Civil de Volta Redonda interditou no final da tarde deste domingo, dia 12, duas residências no bairro Vale Verde em razão de um deslizamento de terra. As famílias estão abrigadas em casas de familiares.

Nesta segunda-feira, dia 13, os imóveis serão reavaliados pela equipe da Defesa Civil.

Os moradores das áreas de riscos devem ficar atentos às orientações da Defesa Civil e, em caso de emergência, devem acionar a equipe pelo número de telefone e 199.