Defesa que valeu por um gol e Flamengo: Douglas Borges projeta a semifinal

Volta Redonda – O relógio marcava 46 minutos do segundo tempo quando o árbitro Carlos Eduardo Nunes Braga marcou uma falta na entrada da área do Volta Redonda, a favor do Resende. O placar no Maracanã estava em 2 a 1 para o Tricolor de Aço, o que garantia a vaga na semifinal da Taça Rio. O empate, por outro lado, significaria a eliminação, pois àquela altura o Vasco vencia o Madureira em São Januário. O zagueirão Grasson se apresentou e caprichou na cobrança, mas Douglas Borges literalmente salvou o Volta Redonda. Um minuto depois o juiz apitou o fim de jogo e a vaga estava garantida.

Tudo isso ocorreu na quinta-feira, dia 02, no clássico regional válido pela última rodada da fase de classificação da Taça Rio. O lance do goleiro do Volta Redonda foi celebrado como um gol por ele próprio e pelos demais companheiros de equipe, pois sofrer um revés naquele momento certamente significaria o fim do sonho de jogar diante do Flamengo, neste domingo, às 16 horas, valendo uma vaga na final do segundo turno do Campeonato Carioca. Candidato a personagem do jogo do fim de semana, Douglas Borges relembrou a salvadora defesa diante do Resende.

– Time todo está de parabéns! Fizemos uma grande partida ontem, em um clássico, e conseguimos buscar a classificação, que era o nosso objetivo. No momento da falta, me concentrei ao máximo, porque sabia que já estava no final da partida e aquele lance poderia decretar a nossa vitória. O jogador deles bateu muito bem, mas consegui ir rápido no lance para fazer a defesa, que pode contar como um gol, né?! – brincou o camisa 1 do Voltaço.

Apesar do grande momento e da classificação heroica, conquistada com uma virada diante do rival regional, o goleirão do Voltaço sabe que não pode “parar no tempo”. Principalmente tendo adiante a melhor equipe em atuação no Brasil, no caso o Flamengo e seu elenco milionário. “Teremos pela frente a melhor equipe do Brasil. Sabemos que não será uma partida fácil, mas vamos entrar em campo para jogar o nosso jogo e buscar a vitória. A responsabilidade está do lado deles, mas também temos a consciência que podemos, sim, fazer um grande jogo e surpreender o Flamengo. No futebol tudo pode acontecer”, projetou.

Por Rafael de Paiva