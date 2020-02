Degase pede criação de turmas para educação de jovens infratores

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 16:25 horas

Sul Fluminense- Diretores das unidades do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – Criaad de Volta Redonda e Barra Mansa participaram nesta terça-feira (11), da primeira reunião do ano do Ministério Público com o Conselho Comunitário de Segurança (CCS). Eles pediram a criação de turmas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), principalmente do 3°Ciclo (6 ° e 7° ano do Ensino fundamental) e diurnas.

A Secretária Municipal de Educação de Volta Redonda, Rita Andrade, indicou duas possíveis escolas para a implantação do EJA 3° Ciclo diurno: as Escolas João XXIII e Getúlio Vargas.

– A criação dessas turmas é muito importante para evitar a ociosidade durante o dia, e principalmente por questão de segurança, já que os bairros em que estudam são longe da unidade e o horário do retorno acaba deixando os adolescentes em situação vulnerável – disse o diretor-geral do Degase, Marcio Rocha.

Conselho Comunitário de Segurança

O CCS Educação foi instituído pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Entre seus objetivos está o estabelecimento de um Fórum permanente de discussão visando buscar soluções em conjunto para os problemas que se apresentam na comunidade escolar. O Fórum também busca a implantação de ações comunitárias e sociais.

O Conselho tem como público alvo autoridades de segurança pública, Ministério Público, gestores escolares, autoridades municipais e órgãos de proteção à criança e adolescente.