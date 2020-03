Delegado diz que agressão a casal gay teve conotação homofóbica

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 09:23 horas



Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Wellington Vieira, está tentando identificar dois homens que agrediram fisicamente um casal de gays, num restaurante na Vila Santa Cecília. Os suspeitos também proferiram xingamentos homofóbicos contra as vítimas. O caso ocorreu no fim de semana.

Segundo o policial, o crime foi teve conotação homofóbica, porque foi cometido pelo fato dos dois serem homoxessuais. Vieira analisa foto e imagens dos suspeitos.

Na delegacia, as vítimas disseram que são de Cabo Frio, região dos Lagos, e que estavam hospedadas na casa de uma amiga em Volta Redonda. Eles disseram que se sentaram numa mesa que fica mais afastada, porque estavam fumando para não incomodar outros frequentadores do estabelecimento.

Mesmo, assim, dois homens, que estavam em outra mesa, se aproximaram e se queixaram do cheiro da fumaça. Em seguida, de acordo com o casal, os suspeitos passaram a agredi-los e fazer ofensas homofóbicas.

O delegado disse que o registro da violência foi feito na segunda-feira (9), na 93ª DP. Segundo Vieira, o crime foi praticado apenas porque as vítimas eram homossexuais.

– Já instaurei inquérito. Existe uma conotação homofóbica, porque as agressões foram praticadas porque eles são um casal gay, e a Polícia Civil tem o dever de apurar. E, apurar também esse preconceito homofóbico que foi a motivação para pratica dos dois crimes. Temos algumas imagens e, agora, vamos tentar identificar esses dois agressões para receberem a punição merecida . Solicito a população para colaborar com o trabalho da policia, fazendo denúncia por meio do Teia Invisível (197). O anonimato é garantido. Eu agradeço as informações que já recebi sobre o fato. Não há possibilidade nenhuma de ter complacência com esse tipo de conduta homofóbica, que não se justifica de forma nenhuma – disse Vieira.