Delegado prepara operações para prender envolvidos em homicídios cometidos no início do ano

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 08:39 horas

Volta Redonda – O ano mal começou e uma série de assassinatos tem assustado a população de Volta Redonda: foram quatro assassinatos nos últimos quatro dias. Procurado pelo DIÁRIO DO VALE, o delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Wellington Vieira, disse que um levantamento recente da unidade, apontou que 72% dos casos de morte em Volta Redonda estão relacionados ao tráfico de drogas.

– A maioria desses casos está relacionada ao tráfico de drogas. Por isso, a delegacia trabalha no monitoramento das quadrilhas de traficantes de drogas em cada bairro da cidade. Temos muitos integrantes já identificados. A relação e a movimentação desses grupos são objeto de estudo, na tentativa de antevermos os homicídios – disse.

O delegado ressalta que as investigações irão continuar e que em breve novas operações serão feitas no município.

– Alguns desses casos recentes têm relação com o tráfico de drogas, além de alguns desaparecimentos. Em breve, teremos operações para prender pessoas envolvidas nesses crimes – finalizou.

Quatro mortes

Na noite desta terça-feira (07), um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros, na servidão B-1, Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço. A Polícia Militar esteve no local até a chegada da perícia da Polícia Civil. O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços, em Volta Redonda.

Já na noite de segunda-feira (06), João Paulo Fernandes Pereira, de 23 anos, foi morto a tiros, na Rua Aracaju, no bairro Santo Agostinho. A vítima foi atingida por aproximadamente 20 disparos de arma de fogo de calibre 9mm e 38, segundo a perícia. Várias cápsulas foram encontradas próximo ao corpo da vítima.

No domingo (05), Vitor de Carvalho Silva, de 20 anos, foi a segunda vítima, também assassinado a tiros, na Estrada União, no bairro Retiro. Policiais militares informaram que quando chegaram ao local do crime, encontraram a vítima já sem vida.

O primeiro homicídio foi registrado na noite de sábado (04), no bairro Caieiras, quando um homem foi baleado na Rua Roquete Pinto, próximo a uma quadra poliesportiva.