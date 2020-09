DER constrói muro de contenção em trecho da RJ-163 na Capelinha Mauá

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 14:39 horas

Sul Fluminense– A RJ-163 está recebendo obras de contenção de encostas e do sistema de drenagem nos KMs 15.9 e 19.5, classificados como os mais críticos da rodovia, que ficam no trecho conhecido como Capelinha Mauá. A obra na estrada-parque, liga a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, ao distrito de Visconde de Mauá, em Resende, já está com um terço de execução, segundo o DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro).

Os serviços contemplam a implantação de cortinas atirantadas, solo grampeado, reforço de cortina já existente, drenagem, recuperação do pavimento e sinalização. E prevê, ainda, a instalação de um canal em concreto e de uma nova ponte de 12 metros no KM 19,5. De acordo com o DER, a obra tem previsão de conclusão no início de 2021. “Vale lembrar que a logística deste tipo de serviço só é possível em condições de tempo estável. Em caso de chuva, os trabalhos são adiados”, informou o Departamento em nota.

O DER tem realizado outras intervenções ao longo da rodovia. Na semana passada, a equipe da 5ª Residência de Obras e Conservação (ROC) do DER, que fica em Barra Mansa, finalizou ações de limpeza de dispositivos de drenagem do KM 13 ao 25, além da manutenção do asfalto do KM 13 ao 29. A última ação foi em parceria com a Prefeitura de Resende, que cedeu o asfalto e forneceu apoio operacional. Já o departamento, cedeu o maquinário para os serviços e a equipe de trabalho.