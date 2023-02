Detro vai checar reclamações e pode intervir na Viação Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 20:45 horas

Vereadores da cidade e o deputado estadual Gustavo Tutuca também estavam presentes na reunião

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, informou que o Detro pode intervir na Viação Pinheiral, com a possibilidade de haver licitação para novas linhas ou mesmo para as linhas atuais. A decisão foi tomada após reunião de Ednardo com o secretário estadual de Transporte, Washington Reis, o presidente do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro), Leonardo Mathias, além do deputado estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

De acordo com o prefeito, a empresa Vipil (Viação Pinheiral) que opera na cidade será convidada para uma reunião pelos descumprimentos de horários com possibilidade de suspensão ou intervenção nos serviços caso necessário. Foi colocado também em pauta o pedido de licitação de novas linhas.

Ainda de acordo com o prefeito Ednardo Barbosa, o presidente do Detro se comprometeu a enviar equipes para uma fiscalização mais detalhada da situação do transporte coletivo do município, assim como o secretário Washington Reis prometeu fazer uma visita à cidade para novas tratativas.

– A empresa será chamada para uma reunião, pelos enormes descumprimentos de horários que estão acontecendo na nossa cidade, se necessário for a empresa vai ser suspensa e ainda mais, se continuar, sofrerá intervenção. Saímos daqui com o pedido juntamente com os vereadores e o deputado, para que a licitação de novas linhas e até mesmo de uma nova empresa para operar a linha Pinheiral x Ponte Alta e saia do papel realmente como é o desejo do povo de Pinheiral. Vamos acompanhar o Detro que vai estar em Pinheiral essa semana e esperamos receber a visita do secretário Washington Reis – disse o prefeito.

O prefeito solicitou a reunião após um apelo feito pela população na última sexta-feira, 24, durante manifestação por melhorias no transporte coletivo intermunicipal que resultou no fechamento da Avenida Nilton Penna Botelho, principal acesso a Volta Redonda, por cerca de 4 horas. Os moradores reivindicam por mais ônibus e cumprimento dos horários.

Ednardo estava acompanhado do secretário municipal de Governo, Estanislau Corrêa. Também participaram os vereadores Leonardo Cabral, Léo da Saúde, José Augusto do Santos Cardoso, Gugu, Luiz Carlos da Silva, Luiz enfermeiro, Mário Arthur, Jordácio Elias Mendonça, Carina Valim e Demóstenes Nunes.