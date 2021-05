Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 14:52 horas

Duas meninas e três meninos chegaram no mês passado e estão no estágio de convivência com a família

Volta Redonda – O Dia Nacional da Adoção, celebrado nesta terça-feira (25), terá um significado especial para um casal de Volta Redonda, que recentemente adotou cinco irmãos que viviam em um abrigo na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Com 33 anos de casados, a dentista Ester Silva Braga, de 60 anos, e o professor Carlos Eduardo Braga, de 59 anos, entraram na fila da adoção há dois anos, cadastrados com perfil para adoção de duas meninas, mas contam que a história acabou ganhando outros rumos, quando foram apresentados às cinco crianças.

“Em dezembro do ano passado nos ligaram e nos apresentaram os cinco irmãos. Nos interessamos porque entre eles havia duas meninas. Mas, quando vimos as fotos deles, também nos apaixonamos pelos dois meninos menores e logo pelo mais velho, de 14 anos, que já é um grande rapaz, um menino maravilhoso. Eu e meu esposo fomos nos aproximando, conhecendo a história de vida deles e optamos por adotar todos. Foi uma benção e eles vieram para completar tudo isso que estamos vivendo”, enfatizou a dentista.

De acordo com Ester, embora ela e o marido tenham idade para ter filhos mais velhos, e até mesmo netos, diversas questões os fizeram adiar os planos de serem pais. Ela conta que os dois se envolveram com causas familiares, já que cuidaram de seus pais idosos, no entanto, que após a morte deles resolveram entrar na fila da adoção.

“Passamos por algumas dificuldades da vida. A minha expectativa de engravidar até aos 40 anos não se concretizou, aí fomos cuidar dos nossos pais, nos envolvemos com a profissão e, somente agora, recentemente, resolvemos que era o momento. E então deu nisso: essa benção, que vem como mágica. Porque tudo que estamos vivendo é uma magia. É um amor que vem com uma força que já existia dentro da gente. São nossos filhos, sempre foram nossos” ressaltou Ester.

Conforme detalha a dentista, as crianças são três meninos, um de 14, 8 e 6 anos e duas meninas, de 12 e 10 anos. Atualmente os menores estão cumprindo o estágio de convivência, determinado pela Justiça, com prazo de 90 dias e, com isso, o casal aguarda ansioso pela guarda definitiva dos irmãos.

“Não vemos a hora de resolver tudo. Eles chegaram em abril, o prazo de convivência é até 90 dias, mas tudo pode se resolver antes e eles passarem oficialmente pra gente, com sobrenome e tudo”, comenta Ester, ao acrescentar que ela e o marido estão adaptando a casa e os espaços para melhor recebê-los. Ela fala também sobre a adaptação de convivência com as crianças. “Não existe ilusão de que seja tudo fácil, as dificuldades existem, os atritos, as discordâncias. Mas, como acontece em qualquer família, tudo acaba bem e se resolve. De noite tem abraço e beijo e de manhã tem bom dia”, acrescenta.

Questionada se faria tudo de novo, optando pelas cinco crianças, a dentista foi categórica ao dizer que sim. Segundo ela, desde as primeiras visitas que foram fazer, para ver as meninas, o desejo em adotar todos sempre foi crescendo, embora as crianças do abrigo, segundo ela, sempre diziam que eles nunca seriam adotados por não quererem se separar.

“Eles são destituídos da família a pouco tempo, somos o primeiro casal para a adoção deles e, com certeza, faríamos tudo de novo. Bate a sensação de que demorei muito, já que tudo que fizemos até hoje podia ter sido feito com eles. Era pra ter sido os cinco e ainda bem que as meninas têm os irmãos, eles iam fazer muita falta para elas”, disse.

O marido de Ester, o professor Carlos Eduardo Braga, também fala da experiência de ter adotado as crianças. De acordo com ele, a cada dia é uma oportunidade de ensiná-los, mas também de aprender com eles. Além disso, ele destaca a oportunidade de poderem se doar, retribuindo às crianças a missão que, conforme avalia, foi um sonho realizado.

“Falar da nossa adoção me toca muito profundamente, é o coração que fala mais alto. Ela veio para realizar algo que tivemos que adiar por ter que priorizar outros acontecimentos, mas chegou no momento certo. Tínhamos o perfil pra duas crianças e apareceram cinco e isso nos trouxe muita felicidade. Está sendo uma oportunidade de ver que eles precisam de apoio e carinho e isso nós temos e muito para dar. Hoje temos uma casa cheia de alegria e de crianças que nos tornam cada dia mais felizes”, concluiu o professor.