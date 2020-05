Dois pacientes de Volta Redonda morrem no Hospital Regional

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 17:41 horas

Volta Redonda – Dois pacientes que eram moradores de Volta Redonda morreram na quarta-feira, dia 06, no Hospital Regional, referência em Covid-19. Não foi informado se eles testaram positivo para a Covid-19 ou se eram suspeitos de terem contraído a doença.

O prefeito Samuca Silva informou nesta quinta-feira, dia 07, que o município tem oficialmente 18 óbitos por coronavírus e outras cinco suspeitos que estão sendo investigadas.

Não foi informado, no entanto, se os dois pacientes que morreram nesta quarta no Hospital Regional estão entre os óbitos ainda em investigação pela Secretaria de Saúde.

No dia 21 de abril, o prefeito informou quatro óbitos de pacientes, também moradores do município, que ocorrem no Hospital Regional, administrado pelo governo do Estado.

Ocupação

A enfermaria da unidade, que tem 149 leitos, está com 85% de ocupação. Ou seja: tem 22 leitos livres e 127 ocupados. Já na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) chega a 86% de ocupação, com 16 leitos livres e 64 ocupados.