Dois suspeitos morrem em confronto com a PM de Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 18:30 horas

Houve intensa troca de tiros, perseguição e medo pelas ruas do Jardim Beira Rio

Resende – Dois suspeitos morreram na tarde deste sábado, 12, durante uma intensa troca de tiros com agentes do Grupamento de Ações Táticas do 37º Batalhão de Policia Militar de Resende.

O tiroteio ocorreu na Rua dos Trabalhadores, no bairro Jardim Beira Rio. Um terceiro suspeito, de 20 anos, ficou ferido. No local, os policiais encontraram uma submetralhadora 9mm, uma pistola Glock 9mm, munições, cerca de 150 trouxinhas de maconha, R$ 55,00 e um binóculo.

Segundo a PM, a equipe do GAT estava em patrulhamento quando avistou cinco homens em atitude suspeita, fortemente armados. Com a presença dos policiais, os homens abriram fogo contra a viatura. Os agentes revidaram e houve uma intensa troca de tiros, com perseguição pelas ruas do bairro.

Numa área de mata, os policiais encontraram os dois homens, que ainda não foram identificados, caídos ao solo, e um terceiro ferido, com tiro no pé. Ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital de Emergência de Resende.