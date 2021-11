Dos 92 municípios, 11 registraram óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 08:15 horas

Desde o início do mês, 56 municípios não tiveram registros de óbitos lançados no sistema

Rio – Nas últimas 24 horas, apenas 11 dos 92 municípios do estado registraram óbitos por Covid-19 no sistema de notificações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG). Desde o início de novembro, 56 municípios não tiveram nenhum registro de óbito no sistema. O levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES) ressalta, porém, que possíveis óbitos ainda podem vir a ser registrados. As informações, em geral, são inseridas com até sete dias de atraso pelos municípios.

– A redução no número de óbitos, assim como de casos graves e internações, se deve ao avanço na vacinação contra a Covid-19. Já estamos com mais de 50% da população vacinável, com 12 anos ou mais, totalmente imunizada e isso interfere diretamente no controle da pandemia – afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A 55ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última sexta-feira (05.11), apontou que o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu 41%; e de óbitos 41%, quando comparadas as semanas epidemiológicas 42 (de 17 a 23 de outubro) e 40 (03 a 09 de outubro). Pela segunda semana consecutiva, a Região Metropolitana l ficou classificada na bandeira verde (risco muito baixo). As demais regiões apresentaram risco baixo, ficando com bandeira amarela, mesma classificação geral do estado.

Outro dado importante que mostra o retrocesso da pandemia da Covid é sobre as internações de idosos. Em outubro, as internações de pessoas com mais de 70 anos foi 77% menor do que a registrada no mês de setembro. Foram 2.373 internados com mais de 70 anos em setembro, e 546, em outubro.