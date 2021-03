Matéria publicada em 11 de março de 2021, 18:52 horas

Pinheiral – O ex-prefeito de Pinheiral, Antônio Carlos Leite Franco, de 72 anos, conhecido como Doutor Toninho, morreu por complicações da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 11. Ele estava internado e não resistiu as complicações da doença.

O corpo vai ser velado a partir das 22 horas desta quinta-feira, dia 11, na Maçonaria de Pinheiral, e respeitará todas as regras sanitárias por causa da Covid-19. O enterro também será no cemitério de Pinheiral, às 16 horas, desta sexta-feira, dia 12.

Ele era médico e nasceu em Piraí. Foi prefeito de Pinheiral de 2005 a 2012, eleito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), transferindo-se após para o Partido Social Democrático (PSD).

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), disse que a morte do Dr. Toninho foi uma peça pregada pela vida:

“A vida nos prega cada peça, e hoje ela pegou em cheio. Do jeito mais duro de se receber uma notícia tão triste como essa. Tenho muita honra em dizer que iniciei minha vida pública ao seu lado. De um homem honrado, cheio de espiritualidade, de amor ao próximo, que sua única definição era servir, servir o próximo. Me faltam palavras no dia de hoje falar desse homem. Nossa cidade, assim como nossa família, perde um amigo, um líder, um pai. Vai em paz Tio Toninho. Que fique entre nós seus ensinamentos”, afirmou Ednardo, que decretará três dias de luto pela morte do ex-prefeito.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, lamentou a morte do ex-prefeito e disse que está muito triste: “Perdemos uma grande pessoa, que é e continuará sendo referência para todos nós. Uma pessoa honesta, séria, que deixa um grande legado. Estamos de luto e ele fará muita falta, com toda certeza”, resumiu o prefeito.

Outro que lamentou a morte de Dr Toninho foi o ex-deputado federal Deley de Oliveira. Ele ressaltou que, junto com o prefeito Neto, convenceu Dr. Toninho a então disputar a prefeitura de Pinheiral, ao lado de Aurelino Gonçalves: “Dois grandes nomes da política e prefeitos”, disse Deley, acrescentando que, além de ser uma grande figura pública, o ex-prefeito também era “um excelente ser humano”.

O presidente da AAP-VR (Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda), Ubirajara Vaz, também lamentou a morte do Dr. Toninho, que atendeu na associação:

“Foi com muita tristeza que a diretoria e colaboradores da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda souberam do falecimento do ex-prefeito de Pinheiral Antônio Carlos Leite Franco, o Dr. Toninho.

Considerado um dos melhores médicos do nosso quadro e muito procurado pelos associados, Dr. Toninho era um entusiasta da AAP-VR e principal incentivador para que levássemos o atendimento médico a sua cidade. Profissional competente, grande prefeito e ser humano exemplar, Dr. Toninho é exemplo de vida e solidariedade humana para todos nós”, disse Ubirajara.

O médico Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, que foi vereador em Volta Redonda, lembrou que foi colega de faculdade do ex-prefeito.

– Colega de longa data e colega médico , ele formou em 1975 (3ª turma) e eu formei em 1974 (2ª turma). Pessoa boníssima , bom médico e exemplo de vida. Estou arrasado. Nossos profundos sentimentos à família enlutada e que Deus o acolha – disse lula.