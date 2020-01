Drogas são apreendidas durante operação do Choque em comunidade de Angra dos Reis

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 08:48 horas

Angra dos Reis – Uma pistola 9mm, duas granadas caseiras, 10 tabletes de maconha, 74 capsulas de cocaína, 70 pedras de crack, três rádios comunicadores, oito munições intactas e um carregador, foram apreendidos na noite desta quarta-feira (15) em uma operação no Morro do Santo Antônio, em Angra dos Reis, na Costa Verde, que teve como objetivo averiguar informações do Disque Denúncia (0300 253 11177) sobre o tráfico de drogas na região.

A ação foi realizada por policiais do Comando de Operações Especiais, por intermédio do Batalhão de Choque e, segundo os agentes, ao entrarem em uma área de mata no interior da comunidade, foram recebidos a tiros por traficantes armados. Durante o confronto, um bandido acabou atingido e foi levado ao Hospital Geral da Japuíba. De acordo com os policiais militares, todo o material apreendido estava em posse do suspeito e foi encaminhado à 166ª DP (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada.

Vale frisar que em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer atividade criminosa, ameaças e localização de bandidos ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” para celulares, onde é possível enviar fotos e vídeos com a garantia do anonimato. Todas as informações são encaminhadas aos órgãos competentes para averiguação.