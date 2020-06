Matéria publicada em 11 de junho de 2020, 08:09 horas

Angra dos Reis – Policiais do 33 Batalhão da PM prenderam nesta quarta-feira, (10), dois homens suspeitos de porte ilegal de arma. O flagrante foi no bairro do Frade. Com a dupla policias apreenderam uma espingarda e 28 munições.

Os agentes chegaram ao local, após receberem denúncia de disparos de tiros no Frade. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a 166 DP (Angra dos Reis).